Les Foreurs se séparent de leur recruteur-chef Richard Liboiron.

Son contrat n'est pas renouvelé alors qu'il venait à échéance après le dernier repêchage.

Plusieurs autres recruteurs ne seront pas de retour.

Le dg Maxime Desruisseaux et son adjoint Sébastien Charpentier devront reconstruire leur équipe, surtout que le vert et or a plusieurs choix prometteurs en vue du prochain encan, en 2024.

