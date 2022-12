Les Foreurs ont tout donné contre le meilleur club de la LHJMQ, mais ne peuvent ajouter de points au classement en fin de semaine.

Ils ont perdu 4-2 vendredi (dernier but dans un filet désert) et 5-3 hier (dimanche), alors qu'ils menaient en troisième période.

Alexandre Doucet (3-1) et Tomas Cibulka (0-3) ont été les Foreurs les plus productifs ce week-end.

Le défenseur valdorien Nathan Bolduc a profité du match d'hier pour inscrire sa troisième réussite de l'année :

«On avait un gros défi contre les Remparts et je pense qu'on a bien répondu. On a bien joué malgré deux défaites et on a passé un message. On se fait jamais déclasser, on travaille fort et ça paye.»

Le vert et or a une semaine d'entraînement à la maison avant de partir sur la route en fin de semaine prochaine.