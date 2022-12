Les Foreurs sont devant leurs partisans ce soir (vendredi) et vont tenter de pousser à cinq leur série de succès.

Les Remparts de Québec sont en visite, dès 19h00.

Québec trône au sommet du classement, mais le vert et or a battu les formations #2 (Sherbrooke) et #4 (Halifax) dans les derniers jours.

En principe, le gardien Mathys Fernandez est suffisamment remis de sa blessure au haut du corps pour être de l'alignement.