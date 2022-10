Les Foreurs remportent la première guerre de la 117 de la saison.

En plein lundi après-midi, ils ont disposé des Huskies 3-1, au Centre Agnico Eagle.

C'était égal jusqu'en troisième période, quand le Huskies Jérémie Minville a pris une punition majeure de cinq minutes, ouvrant la porte à deux buts des locaux.

2091 personnes étaient au match.

Le Valdorien, Frédéric Potvin a inscrit le premier but du match :

«On a fait payer le jeu de puissance, c'est une grosse victoire de la 117. J'étais content de voir la foule. À Val-d'Or, l'aréna n'est pas grand, mais quand c'est plein, il y a beaucoup d'ambiance. C'est toujours le fun pour nous autres, merci à tout le monde.»

Alexandre Doucet et Charles-Antoine Beauregard sont les autres buteurs du vert et or.

Bill Zonnon a assuré la réplique de la meute, dont voici le capitaine, Édouard Cournoyer :

«C'est inacceptable de sortir une prestation comme ça, surtout contre Val-d'Or, une rivalité. On était mous, on n'était pas premier sur la rondelle, on s'est compliqué la vie.»

Les deux gardiens ont été solides, William Blackburn avec 28 arrêts et Thomas Couture avec 26.