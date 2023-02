Les Foreurs ont gagné 6-3 à la maison jeudi soir contre Boisbriand et maintiennent leurs chances de faire les séries dans la LHJMQ.

Val-d'Or s'approche même à deux points de l'Armada dans la conférence ouest.

William Provost et Nathan Brisson ont chacun compté deux fois, tandis que le défenseur tchèque Tomas Cibulka a enregistré un but et deux passes:

«Je suis fier des gars, on a bien joué. On a été solide en zone offensive, dans notre territoire et en repli défensif. Tout été parfait.»

- Tomas Cibulka

Mathys Fernandez a bloqué 26 rondelles dans la victoire.

Le vert et or sera à Drummondville demain (samedi) et à Sherbrooke dimanche.

Les Foreurs sur des séquences:

Williams Provost: 12-13-25 à ses 17 derniers matchs

Nathan Brisson: 6-1-7 à ses 4 derniers matchs

Tomas Cibulka: 1-5-6 à ses 6 derniers matchs