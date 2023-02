Les Foreurs ont un programme double au calendrier prévu en fin de semaine.

Ils accueillent Chicoutimi samedi soir et dimanche après-midi.

L'entraîneur-chef et dg hockey par intérim Maxime Desruisseaux sera absent, lui qui sera dans les Maritimes pour épier des joueurs de hockey aux Jeux du Canada.

Ce sont les premiers duels contre les Saguenéens cette saison.

Le vert et or a encore 15 parties à jouer à la saison et pourrait grimper au classement.

