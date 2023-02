Une erreur de positionnement coûte le match aux Foreurs, qui ont perdu 5-4 à la maison mercredi soir contre St-John.

Le vert et or avait pourtant effacé des retards de 3-0 et 4-2 pour créer l'égalité, avant le but fatal, alors qu'un défenseur avait abandonné son poste.

Auteur de deux points (1-1) et d'une fiche de +3, l'attaquant Thomas Larouche n'a pas mâché ses mots après le match :

«Ça fait suer de se faire marquer un but tard comme ça. Il faut être meilleurs, c'est à nous de gagner ces matchs-là à notre portée. On a les gars pour gagner, c'est dur à avaler, on aurait pu les battre.»

Vincent Fredette, David Doucet et Nathan Drapeau ont complété le pointage pour le vert et or, qui sera sur la route en fin de semaine.