C'est avec le 17e choix au total que les Foreurs ont sélectionné l'attaquant Nathan Brisson.

Le hockeyeur de 5 pieds 8 pouces vient de compléter sa saison recrue dans le M18 AAA avec les Vikings de Saint-Eustache.

Il a inscrit un total de 32 points en 39 matchs. Brisson a ajouté six points en sept matchs de série.

«Attaquant de petite stature, je n'emploierais pas du tout ce qualificatif. La façon dont il joue sa game, on est loin d'un gars qui joue avec une petite stature. C'est un gars qui va couvrir 200 pieds, qui s'implique physiquement et qui est appelé à jouer dans toutes les situations, que ce soit désavantage numérique ou l'avantage numérique. Ce n'est jamais facile de pouvoir repêcher un joueur de centre qui a le profil pour jouer sur un top six à maturité.», détail le directeur général de Foreurs, Pascal Daoust.

Le repêchage se poursuivra mardi. Les Foreurs détiennent 11 autres choix entre les rondes 2 à 14.