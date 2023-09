Les Foreurs entament leur saison en fin de semaine, avec un programme double contre les Huskies.

C'est à Val-d'Or samedi et à Rouyn-Noranda dimanche.

Les Foreurs ne veulent pas revivre le cauchemar de l'an passé.

Avec une mauvaise fin de saison et une avalanche de blessures aux gardiens, le vert et or avait raté les séries.

C'est une catastrophe que l'organisation se promet de ne pas revivre de sitôt.

"On a goûté à ça et personne ne veut le revivre. On va tout faire pour faire les séries. On est capable de faire un bout." - Le défenseur Nathan Bolduc

Même son de cloche chez l'attaquant Thomas Larouche.



«On focus là-dessus dès le début de l'année. On ne se donne pas l'objectif de juste les faire, mais de passer des rondes.»