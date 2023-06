Les Foreurs ont pris deux attaquants en première ronde du repêchage de samedi dans la LHJMQ.

Ils ont choisi Philippe Veilleux au 11è rang et Jordan Labelle au 15è échelon.

Le premier est petit et explosif, ayant récolté 39 points en 42 sorties au M18 AAA l'an passé. Le deuxième a déjà une charpente de 6'4 et 180 livres, lui qui vient à peine d'avoir 16 ans.

«Veilleux est bon avec la rondelle, il aime lancer. Autour du filet, il peut finir les jeux. Labelle, c'est un gros bonhomme et pour sa shape, être mobile comme ça, c'est assez impressionnant. À 18-19 ans, on va se souvenir de ce choix-là.»

- Maxime Desruisseaux, dg des Foreurs

Val-d'Or a choisi trois gardiens de but, six défenseurs et cinq attaquants samedi. Le vert et or a sélectionné cinq joueurs de l'Abitibi-Témiscamingue dans ce repêchage.

Les Huskies se renflouent en défensive

Les Huskies ont profité du repêchage de la fin de semaine pour regarnir la banque d'espoirs en défensive.

Trois des cinq premiers choix sont des défenseurs, dont la toute première sélection du club, en deuxième ronde, Anthony Allain-Samake.

Celui qui jouait au niveau M18 AAA fait presque 5'11 et 150 livres. Il a amassé 22 points en 41 matchs la saison dernière.

La meute a ensuite choisi le gardien Samuel Meloche, des Grenadiers de Châteauguay.

Au total, les Huskies ont choisi deux gardiens, cinq défenseurs et huit attaquants.