Les Foreurs ont une chance en or de faire le pas final vers les séries avec une séquence de trois matchs sur la route.

Le vert et or joue à Baie-Comeau ce soir (vendredi) et demain, puis à Chicoutimi dimanche.

Ce sont des adversaires de qualité, mais prenables pour Val-d'Or, qui s'accroche aux séries de justesse.

Les Foreurs n'ont qu'un point d'avance sur St-John pour le dernier rang donnant accès au bal printanier.

C'est aussi un retour à Baie-Comeau pour l'attaquant des Foreurs, Nathan Baril:

«C'est notre façon de penser, on focus là-dessus tous les jours. Les coachs et les leaders s'assurent qu'on garde le moral.»