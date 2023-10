Les Foreurs de Val-d'Or sont au sommet de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La troupe de Maxime Desruisseaux est la seule qui n'a pas perdu en ce jeune début de saison.

En fin de semaine, le vert et or a gagné 5-4 contre Shawinigan et 5-4 contre Drummondville, en prolongation.

Tomas Cibulka (2-3) et Mathis Ouellet (2-2) ont mené la charge.

De son côté, l'attaquant Alexandre Guy a inscrit son troisième but de la saison en quatre rencontres: