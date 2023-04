Nos sources disaient vrai. Les Foreurs de Val-d'Or ont un nouveau directeur général adjoint.

Il s'agit de Sébastien Charpentier, un ancien porte-couleurs de l'équipe. Il a gardé le filet du vert et or pendant une quarantaine de matchs en 1995-96.

Charpentier épaulera Maxime Desruisseaux, directeur général et entraîneur-chef de l'équipe.

« Je suis très heureux de la nomination de Sébastien. Il amène de l'expérience derrière le banc. C'est vraiment plaisant d'amener un bras droit pour moi en qui j'ai confiance. En plus, j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant plusieurs saisons. Il a de l'expérience également comme joueur. Sébastien a joué plusieurs matchs dans la Ligue nationale», se réjouit le directeur général de l'équipe, Maxime Desruisseaux.

Lors des trois dernières années, Charpentier était avec les Tigres de Victoriaville à titre d'assistant et entraîneur des gardiens. Il a d'ailleurs remporté la Coupe du Président avec Desruisseaux en 2021.

Il est aussi passé par l'école des Voltigeurs de Drummondville au poste de directeur du développement des joueurs.

Comme joueur, Charpentier a notamment évolué avec les Capitals de Washington dans la LNH et dans Ligue continentale de hockey (KHL), en Russie.

Dans ses fonctions, l'homme de 46 ans épiera les joueurs de 15 et 16 ans avec le groupe de recruteurs, en plus de faire du recrutement principalement dans les Maritimes et dans la division est.