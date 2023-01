Les Foreurs ont utilisé une attaque balancée pour vaincre l'Armada 4-2 à Boisbriand mardi soir.

Quatre joueurs différents ont compté pour le vert et or, dont le Valdorien Frédéric Potvin, qui termine sa soirée avec deux points.

«On a travaillé fort tout le match. Quand c'est parti, ça a duré. On a pris plus de lancers, on a été meilleurs défensivement et dans nos sorties de zone. Je suis content pour nous autres, mais aussi pour les partisans, ça fait du bien.»

Nathan Baril obtient aussi deux points, dont son premier but avec Val-d'Or.

Pour les plus récentes nouvelles touchant l'Abitibi-Témiscamingue, consultez le Noovo.Info.

William Blackburn a repoussé 34 rondelles dans le triomphe.

Les Foreurs rentrent à la maison pour deux matchs en fin de semaine.