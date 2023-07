Les Foreurs accueilleront un nouvel attaquant européen la saison prochaine.

Ils repêchent dans le cadre de l’encan européen le joueur de centre Samuel Fiala.

Le hockeyeur de 18 ans a inscrit 19 buts et 28 points en 44 matchs dans la ligue junior tchèque, l’an dernier.

«Il a une belle shape à 6'1, il a le prototype qu'on cherche à Val-d'Or. Il a aussi des qualités offensives. Avec Tomas Cibulka (un autre Tchèque) va aider son arrivée à Val-d'Or, il va se sentir plus à l'aise.»

- Maxime Desruisseaux, dg et pilote du vert et or

