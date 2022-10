Les Foreurs tiennent leur ouverture locale en fin de semaine.

Ils accueillent Shawinigan ce soir (vendredi) et Sherbrooke demain après-midi.

C'est la première fois que Val-d'Or joue un match qui compte devant ses fans depuis mai.

L'entraîneur-chef, Maxime Desruisseaux, veut voir ses ouailles poursuivre sur leurs bonnes habitudes :

«On est jeunes et on a déjà progressé. Après chaque match, même si des fois ce sera difficile, on veut voir une progression et un apprentissage dans ce qu'on enseigne. Plusieurs joueurs ont un nouveau rôle plus important et on veut les voir grandir dans ces responsabilités-là.»

Après seulement deux matchs, 15 joueurs ont récolté au moins un point chez le vert et or.