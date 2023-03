Les Foreurs n’avaient qu’une mission en fin de semaine : ajouter des points au classement pour participer aux séries.

Ils peuvent dire mission accomplie avec une victoire de 6 à 4 à Drummondville, samedi.

Le Senneterrien William Provost s’est occupé des Voltigeurs, avec une récolte de trois buts et une passe.

«Je suis vraiment fier de la gang. On n'a pas eu la première période qu'on voulait. Par contre, on a fait preuve de caractère en deuxième et en troisième. On a vraiment bien joué. On était beaucoup plus agressif. On était sur la rondelle. L'avantage numérique a fait tout un travail.», se réjouit le pilote des Foreurs, Maxime Desruisseaux.

Le lendemain, la logique a été respectée à Sherbrooke. Le Phoenix a pulvérisé le vert et or au compte de 10 à 1. Seul Matis Ouellet a marqué pour Val-d’Or.

Les Foreurs rendront visite à leurs éternels rivaux, jeudi.