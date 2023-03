Les Foreurs sont devant leurs fans en fin de semaine et doivent absolument amasser des points de classement.

Le vert et or accueillent Drummondville ce soir (vendredi) et Sherbrooke demain après-midi.

Les Foreurs s'accrochent de peine et misère au dernier rang donnant accès aux séries.

Il le fait dans un contexte où les quatre premiers gardiens de l'équipe sont indisponibles et où plusieurs vétérans sont en panne offensivement.

William Provost et Mathis Cloutier n'ont qu'un à leurs six derniers matchs.

David Doucet n'a qu'une réussite en dix sorties alors que Zachaël Turgeon vient de mettre un terme à une séquence de 13 matchs sans but.