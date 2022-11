Les Foreurs entament leur voyage dans les Maritimes de belle façon, avec un gain de 4-3 à Halifax, contre les puissants Mooseheads.

Alexandre Doucet avec deux, le nouveau venu Louis Robin et Thomas Larouche sont les buteurs des Foreurs.

À son retour au jeu, Justin Robidas a récolté une passe.

«Pour vrai, on a eu un départ canon, on est partis sur les orteils. Et j'ai aimé la troisième période, comment on a géré ça, avec des jeux importants. J'ai aimé la façon dont on a joué, autant avec que sans la rondelle.»

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef

Les Foreurs sont à Charlottetown ce soir (vendredi).