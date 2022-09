Les Foreurs rentrent de leur fin de semaine inaugurale avec un gain en deux sorties sur la route.

Après un revers serré de 4-2 à Boisbriand, ils ont terrassé Drummondville 7-2 samedi.

Sept joueurs différents ont fait mouche, dont l’attaquant Thomas Larouche, qui a inscrit son premier but en carrière, en plus d’amasser deux passes :

«Ça fait vraiment du bien d'aller chercher notre première victoire cette année. On est tous très contents. Les gars m'ont mis la rondelle sur le tape et j'ai su marquer et assister sur d'autres buts. C'est le fun de pouvoir contribuer.»

Nathan Brisson et Zigmund Zold ont aussi marqué un premier but en carrière dans la ligue.

Les Foreurs seront devant leurs partisans pour une première fois cette année lors de l’ouverture locale, vendredi.