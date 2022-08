Les Foreurs l'ont emporté 4-2 à l'entraînement à Rouyn-Noranda mercredi et vengent leur cuisant revers subit la veille.

Avec deux buts et une passe, Kale McCallum a mené la charge du vert et or, mais le Valdorien Frédéric Potvin et l'Amossois Zachaël Turgeon ont aussi récolté chacun deux points.

Chez les Huskies, Bill Zonnon a inscrit son quatrième but du camp.

Les Huskies reçoivent Drummondville vendredi et les Foreurs font de même avec Sherbrooke samedi.