Les Foreurs sont devant leurs partisans ce week-end et vont tenter de grimper au classement.

Le vert et or accueille Bathurst ce soir (vendredi) et Boisbriand demain.

Ce sont deux formations avec une fiche moins reluisante que celle des Foreurs.

Val-d'Or est au septième rang sur huit dans l'Association ouest.

Par ailleurs, les Foreurs ajoutent un peu d'expérience à leur alignement.

Ils envoient un choix de 6e ronde en 2025 à Shawinigan en retour de l'attaquant Mathis Cloutier.

C'est un retour à Val-d'Or pour lui, qui a été repêché par Val-d'Or mais sacrifié il y a deux ans dans la transaction amenant Jakob Pelletier en ville.

Cloutier, 19 ans, revendique 17 points (6-11) en 28 parties cette saison.

La période des transactions se termine à midi aujourd'hui (vendredi).