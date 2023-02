Les Foreurs de Val-d'Or entament demain (vendredi) leur tournoi pee-wee à Québec.

Ils sont dans la classe M13 BB.

À 14h15, les Foreurs affrontent une équipe de Beauce-Etchemin.

Le match est joué au Centre Vidéotron.

Les Foreurs se sont améliorés tout au cours de la saison et espèrent bien offrir une bonne opposition.

«On leur a promis que ce serait un processus avec quelque chose de positif qui fleurirait à moment donné et c'est ça qui arrive présentement. On a une belle chimie, les gars ne savent pas trop à quoi s'attendre, mais on peut rivaliser avec du BB. On va le vivre à 150%.»

- Cristelle Julien, assistante-entraîneure

Sur 15 joueurs de l'équipe, huit sont issus des communautés autochtones.