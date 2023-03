Les Foreurs n'amassent pas de point de classement après un week-end à la maison et devront maintenant se battre pour leur survie.

Le vert et or a perdu 5-1 contre Drummondville et 9-1 contre Sherbrooke et, pour l'instant, n'est pas dans le portrait des séries.

L'attaque des Foreurs cloche, avec deux petits buts en fin de semaine et seulement 18 chances de compter en deux rencontres.

«La partie contre Drummondville a fait mal, on s'était préparé pour et on voulait sortir mieux. Dans la chambre, on s'est dit qu'on avait un défi, les deux matchs contre Rouyn et on pense pas mal plus à ceux-là.»

- David Doucet, capitaine des Foreurs

La défaite de samedi a cependant permis au Valdorien Julien Létourneau de faire ses débuts dans la LHJMQ. Il a été bombardé de 54 tirs contre Sherbrooke. Il devrait, en principe, être le gardien partant pour le match de mardi.