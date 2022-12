L’attaquant de 20 ans des Foreurs de Val-d’Or, Alexandre Doucet, change d’adresse. Le vert et or lui offre une seconde chance de remporter la Coupe du Président en l'envoyant aux Mooseheads d'Halifax.

«Premièrement, il y a une partie de moi qui est très excitée de joindre Halifax, une équipe avec beaucoup de talent. Il y a aussi une partie de moi qui a de la peine de quitter la ville où je suis depuis quatre ans, qui m'a laissé ma chance dans le junior et qui a toujours cru en moi. C'est beaucoup d'émotions, mais je suis content de l'opportunité que les Foreurs me laissent.»

- Alexandre Doucet

Pour une demi-saison du vétéran, Val-d’Or recevra des choix de premier, deuxième et troisième tour.

« Il n'y a jamais un matin où je me suis dit que j'avais hâte d'échanger Alexandre Doucet. L'image que je donnerai d'Alexandre Doucet, il a été une belle voiture pendant longtemps qui présentement est devenue une Ferrari. Il y a des gens qui sont prêts à acheter la Ferrari. Un choix de première, de deuxième et de troisième ronde, c'est exceptionnel pour un joueur de 20 ans. C'est au mérite d'Alexandre de nous léguer ça. C'est déchirant et c'est une transaction qui me fait excessivement mal. »

- Pascal Daoust, directeur général des Foreurs

Doucet roule à plein régime depuis le début de l’année. Il est le quatrième meilleur pointeur d’âge junior au pays, avec 53. Il est aussi nez à nez avec le prodige Connor Bedard au premier rang des meilleurs buteurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH), avec 27.

Arrivé à Val-d'Or à 17 ans, il est avec les Foreurs depuis 2019. Depuis, l'attaquant a cumulé pas moins de 185 points en 204 rencontres. C’est bon pour le 20e rang parmi les meilleurs pointeurs de l’histoire du vert et or.

Cette année, Doucet aurait pu éclipser la marque de Simon Gamache pour le plus de buts marqués en désavantage numérique par un joueur, en une saison. Doucet en a sept et le record de Gamache est de huit.