Les Foreurs ajoutent un gain en deux sorties suite à leur fin de semaine inaugurale à domicile.

Ils ont battu Shawinigan 4-3 avant de perdre 6-1 contre Sherbrooke.

Le vert et or a pu compter sur trois buts de David Doucet durant le week-end et le vétéran natif du Nouveau-Brunswick connaît ses meilleurs moments dans la LHJMQ :

«On en a parlé pas mal avec Pascal Daoust (le directeur général) depuis mon arrivée, je voulais un plus gros rôle. L'organisation a confiance en moi, je suis fier de où je suis rendu. On a une belle connexion avec mes coéquipiers (Alexandre Doucet et Zacahël Turgeon), on se voit bien sur la glace.»

Les Foreurs jouent à domicile mercredi.