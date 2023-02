Le conseil d'administration des Foreurs a voté à l'unanimité pour le congédiement de Pascal Daoust.

C'est ce qu'avance le président de l'équipe de la LHJMQ, Dany Marchand.

En poste depuis 2016, Pascal Daoust a été relevé de ses fonctions mercredi soir. Il est remplacé, sur une base intérimaire, par l'actuel entraîneur-chef, Maxime Desruisseaux.

Dany Marchand admet que les grosses décisions prises par l'ancien directeur gérant hockey ont été supervisées par le c.a., mais ajoute que depuis son arrivée, le club est 17è sur 18 au niveau des victoires:

«On est déjà en reconstruction. On va arriver au prochain repêchage et on voulait prendre une autre voie et de nouvelles bases. Il n'y a pas un événement ou une situation en particulier, c'est l'ensemble de l'oeuvre qui a fait en sorte qu'on a pris la décision.»

Dany Marchand a indiqué en point de presse qu'il fallait changer la façon de recruter des joueurs, ce qui laisse croire que le travail du dépisteur-chef Richard Liboiron dans les dernières années sera à analyser. Son contrat se termine en juin.

Maxime Desruisseaux prend donc la double chaise, pour l'instant. Il a du pain sur la planche:

«Évidemment, ce n'est pas reluisant. Personnellement, je pense que ça part avec un bon recrutement. On ne senfarge pas dans les choix présentement, il faut regarnir la banque. J'appelle nos recruteurs, on s'en va dans les arénas et il faudra travailler fort.»

Les Foreurs sont présentement en danger de manquer les séries, mais ne possèdent plus leur choix de première ronde au prochain repêchage. En revanche, ils détiennent la première sélection de St-John, actuellement 18è et dernière équipe au classement.

Il reste 18 matchs à la saison régulière des Foreurs.