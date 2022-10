Les Foreurs sont à Boisbriand ce soir (vendredi) pour un duel contre l'Armada.

Les deux rivaux de section s'étaient livré un match serré en tout début de campagne.

Chez le vert et or, on surveille la recrue Charles-Antoine Beauregard. Le #10 a marqué son premier but de l'année lundi contre les Huskies.

Choix de troisième ronde, Beauregard revient de blessure et il sait que ses patrons comptent sur lui :

«Je continue de travailler là-dessus. C'est sûr que j'ai pris du retard avec ma blessure. J'essaye de m'améliorer de match en match et de faire les petits détails. Je suis très content de comment ça va.»

William Provost et Alexandre Doucet sont sur une séquence de quatre matchs de suite avec au moins un point.