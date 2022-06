Les Foreurs de Val-d'Or vont profiter de l'été pour signer des prolongations de contrat avec certains membres clés de leur personnel.

Selon le président Dany Marchand, l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux (1 an) et le directeur général Pascal Daoust (2 ans), dont les contrats se terminent bientôt.

Il en va de même pour les autres membres du personnel hockey.

«On aime le groupe, le staff hockey. On a apprécié le travail cette année. On va regarder les options avec eux, mais c'est un groupe très dynamique et dédié. On les aime», précise M. Marchand.