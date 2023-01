La dernière période de transactions de la LHJMQ n'a pas été facile pour le gérant des Foreurs.

Pascal Daoust a dû vendre ses deux meilleurs joueurs, Justin Robidas et Alexandre Doucet, pour éviter de les perdre pour rien.

En retour, le vert et or obtient des choix et des jeunes qui se grefferont au noyau en poste.

Il faut maintenant regarder de l'avant, explique Pascal Daoust :

«Doucet, on s'est mis à vouloir l'applaudir à 19 et 20 ans. Il était là à 16, 17 et 18 ans. Là, on a des gars qui sont ici à 16-17-18 et ce sont peut-être les futurs Doucet. Ce que je dis aux partisans c'est de ne pas attendre au fl d'arrivée pour trouver dommage qu'ils quittent. Venez voir toutes les saisons qu'ils ont à offrir.»