Les choses sérieuses débutent enfin pour les Huskies.

Vendredi soir, la meute se frottera aux Cataractes de Shawinigan, équipe qui a remporté les grands honneurs l'an dernier.

Dès le premier match de la saison régulière, les joueurs de Brad Yetman pourraient avoir soif de vengeance, puisque ce sont ces mêmes Cataractes qui ont éliminé les Rouynorandiens en première ronde des séries l'an dernier.

Ce premier match n'est même pas encore disputé que l'entraîneur-chef, Brad Yetman, parle déjà d'une progression par rapport à la dernière campagne.

«La façon dont on a joué pendant la présaison, si on compare au camp d'entraînement de la dernière année, c'est une grosse amélioration. Plusieurs joueurs reviennent avec l'équipe. Ils sont au courant des attentes et de la façon dont on veut jouer.», explique-t-il.

Samedi, les Huskies seront à Blainville-Boisbriand.