Les Huskies ont rendez-vous avec les champions en titre pour ouvrir les séries.

Samedi, dans un match qui ne voulait rien dire au classement, la meute a eu raison de Val-d’Or 5-2.

Les Huskies terminent quatrièmes de la conférence et affronteront donc l’équipe classée cinquième, les Cataractes.

«J’essaye de montrer l’exemple aux plus jeunes. J’essaye de me présenter à chaque match et être fatiguant. Enfin c’est les séries. Ça fait deux ans que je suis dans la ligue et que c’est des séries allégées. Là, ce sont des vraies et ça commence à la maison. »

- Anthony Turcotte, attaquant des Huskies

Les Huskies joueront les deux premiers matchs à domicile, vendredi et samedi.