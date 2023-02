Les Huskies n'ont pu faire mieux qu'un gain en deux matchs contre le Drakkar de Baie-Comeau en fin de semaine.

La meute a gagné 8-5 vendredi, mais a perdu 6-3 samedi.

Avec cinq points (2-3), Thomas Verdon a été le Huskies le plus productif.

«Ça fait trois matchs en ligne qu'on n'est pas contents de notre jeu défensif. Six buts, cinq buts et six buts, on a besoin d'être meilleurs. Je ne suis vraiment pas content du tout et demain en pratique, les joueurs vont comprendre mon sentiment envers notre jeu défensif.»

- Brad Yetman, entraîneur-chef

Tristan Allard, Daniil Bourash et Bill Zonnon ont aussi marqué deux fois en fin de semaine.

Les Huskies reçoivent St-John jeudi.