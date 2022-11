Les Huskies continuent de bien faire sur les glaces ennemies.

Cette fois, la meute ramène quatre points sur un maximum de six d'une fin de semaine dans les Maritimes.

Ils ont battu Moncton 4-2, perdu 5-2 contre Charlottetown et vaincu St-John 4-2.

Trois joueurs ont obtenu quatre points et plus durant le voyage, dont l'ailier Louis-Philippe Fontaine (2-3).

«On a fait des belles affaires. À Moncton, ça été un match parfait de route. À Bathurst, on a bien fini en troisième période. Lors des deux premières périodes, on manquait d'urgence. Au dernier match, on a vraiment bien joué. On a manqué de gaz un peu en deuxième, mais en troisième, on a capitalisé sur nos échappés.»

- Brad Yetman, entraîneu-chef des Huskies

Les Huskies jouent à la maison jeudi.