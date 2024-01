Les Huskies ramènent quatre points sur une possibilité de six de leur voyage sur la route.

Ils ont gagné 5-4 en fusillade à Chicoutimi vendredi, avant de blanchir Baie-Comeau 4-0 samedi. Hier, ils se sont fait jouer le même tour, perdant 4-0 contre Baie-Comeau.

Le gardien William Rousseau a signé son sixième jeu blanc de la saison, alors que six joueurs ont obtenu deux points ou plus.

Les Huskies sont à égalité avec Drummondville au sommet de l'Associaition Ouest.

Pendant ce temps, les Foreurs n'ont pas donné beaucoup de fil à retordre à leurs opposants. Ils ont perdu 4-1 vendredi à Gatineau et 6-0 samedi à Drummondville.

Seul Connor Macey a trouvé le fond du filet pour le vert et or, qui a perdu ses huit derniers matchs et qui est de retour au dernier rang du classement.