Avec une mauvaise prestation à la maison, les Huskies de Rouyn-Noranda ont concédé le premier rang de la division ouest.

La meute n'a pas fait le poids face aux Cataractes de Shawinigan vendredi dans un revers de 6 à 1. Seul Daniil Bourash a marqué (15e).

« On a bien commencé le match. On bougeait bien la rondelle. En suite, on a forcé les jeux. On a ouvert la zone neutre qui était un point clé dans notre match. Ils ont capitalisé et ils ont pris le contrôle du match. Quand tu forces la game, la game est fair. La game a été juste ce soir. »

- Redgie Bois, entraîneur-chef des Huskies

Dimanche, l'Armada de Blainville-Boisbriand a eu raison des Huskies 5 à 2.

Josh Lawrence a participé à tous les buts de l'Armada, avec un tour du chapeau et deux passes. Chez les Huskies, Axel Dufresne (2e) et Louis-Philippe Fontaine (9e) ont marqué.

Les Wildcats de Moncton seront à Rouyn-Noranda vendredi.