Les Huskies gagnent 7-5 à l'entraînement à Val-d'Or contre les Foreurs.

Anthony Turcotte et Louis-Philippe Fontaine ont mené la charge, avec chacun deux buts et deux passes.

Chez les Foreurs, Matis Ouellet et Alexis Tanguay ont récolté chacun deux points.

Les deux équipes vont reprendre l'action vendredi, quand les Foreurs vont accueillir Boisbriand et que les Huskies vont visiter Gatineau.

Du renfort pour les Foreurs

Les Foreurs n'ont pas l'intention de manquer de joueurs de 20 ans cette saison.

Avec les blessures de David Doucet et William Blackburn, dont les dates de retour sont incertaines, le vert et or échange un choix de quatrième ronde à Rimouski, en retour d'Alexander Gaudio.

Le natif de Laval est un colosse de 6 pieds et 5 pouces et 220 livres.

C'est un joueur de centre qui a obtenu 30 points en 68 parties l'an dernier.

Il s'amène avec Charles-Antoine Pilote et Zachaël Turgeon, qui ont aussi 20 ans.

De tous ces joueurs, il y en a cinq, Val-d'Or peut en faire trois par match.

Par ailleurs, un autre 20 ans, Mathis Cloutier, est au camp des Sea Dogs de St-John. En théorie, s'il fait l'équipe là-bas, les Foreurs seront compensés.