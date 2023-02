Les Huskies explosent en deuxième période et battent les Foreurs 8-4, dimanche à Val-d'Or.

La meute a marqué quatre buts durant ce seul engagement et prend les devants 4-2 dans la guerre de la 117 cette saison.

Louis-Philippe Fontaine (2-2) et Tristan Allard (0-3) ont mené la charge pour les vainqueurs, alors que le Valdorien Anthony Turcotte, devant famille et amis, a inscrit deux points, dont un but:

«Les matchs comme ça contre Val-d'Or, l'important, c'est de gagner. J'aime ça jouer aussi, j'ai tout le temps bien du monde qui vient m'encourager. Ça me donne tout le temps un petit boost.»

- Louis-Philippe Fontaine

Les Foreurs ont tenté un retour en troisième, mais il était trop tard. Dans la défaite, Mathis Cloutier obtient un but et une passe:

«C'est bon avoir du momentum, mais tu veux prendre les devants. On n'a pas été capable de retrouver nos jambes après les punitions, même si on les a tués.»

- Mathis Cloutier

Les deux équipes abitibiennes jouent leur prochain match à la maison.