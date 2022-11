Les Huskies ont donné une leçon de hockey aux Foreurs hier soir (dimanche), l'emportant 8-2 à Val-d'Or.

La meute rafle ainsi un premier triomphe dans la guerre de la 117 cette saison.

Le match a été marqué par les quatre buts de Daniil Bourosh et les six passes de Tristan Allard.

«C'était dur de voir Val-d'Or nous battre (7-3 jeudi) et on avait un sentiment de fierté en venant ici. On a joué un gros match, c'est le résultat qu'on voulait.»

- Tristan Allard

«C'est sûr que c'est frustrant de perdre de même à la maison, il y avait une bonne foule. Je ne sais pas si on pensait, vu qu'on venait de faire une bonne game, on est assez jeune, mais ce n'est pas une excuse.»

- Alexandre Doucet, attaquant des Foreurs

Il y avait presque 2000 spectateurs dans les gradins pour ce match.

Les deux clubs de l'Abitibi prennent la route dans les prochains jours.