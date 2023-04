Les Huskies ont offert une meilleure performance, mais ce ne fut pas suffisant pour renverser les Olympiques.

Gatineau remporte le troisième match de la série 7 à 3. Ce gain permet aux Olympiques de prendre l’avance 3-0 et ainsi pousser les Huskies au bord du précipice.

«On a réussi à scorer ce soir. C'est déjà un bon pas de l'avant. On a réussi à lancer 40 fois. Il y a des points positifs, mais il va falloir moins leur en donner offensivement. Quand on a eu nos moments de succès, c'est quand on frappait et on leur mettait beaucoup de pression. On sait qu'on ne peut pas leur laisser de temps. Il va falloir faire ça pendant soixante minutes et être plus discipliné», constate l'auteur d'un doublé, l'attaquant des Huskies Anthony Turcotte.

En troisième période, les Huskies se sont fait refuser un but crucial. Thomas Verdon a fait glisser la rondelle entre les jambes du gardien adverse, mais Anthony Turcotte aurait commis de l'obstruction en poussant le bâton du cerbère.

Ce filet aurait donné une chance aux Rouynorandiens de revenir dans le match, alors qu'il restait encore plus de 10 minutes au cadran.

«On a vu la reprise. Avec tous les appels qu'on a eus contre nous cette année, on n'est pas surpris que ça survienne encore. C'était affreux honnêtement. On va envoyer ça à la ligue. On va leur en parler tout de suite parce que c'est vraiment un call affreux», se désole Brad Yetman, pilote de la meute.

Les Huskies ne pourront ruminer trop longtemps puisque le quatrième match se tient demain, toujours à Rouyn-Noranda.