Les Huskies terminent leur fin de semaine à domicile avec deux victoires.

Ils ont gagné 4-2 contre Cap-Breton et 4-0 contre St-John.

William Rousseau a signé le jeu blanc alors que Mathis Perron a inscrit deux buts ce week-end.

Quelques joueurs importants sont sur la touche ou encore ennuyés par des blessures et l'entraîneur-chef Martin Dagenais aime voir les autres prendre la relève.

«Il faut utiliser ça, profiter du fait qu'il nous manque des bons joueurs pour que d'autres gars se démarquent.»

Moins bon pour les Foreurs

Les Foreurs ne peuvent ajouter de point de classement après deux matchs à la maison contre des adversaires prenables.

Val-d'Or a perdu 5-1 contre St-John et 4-3 contre Cap-Breton.

Le vert et or menait pourtant 2-0 dans ce dernier cas et a bombardé la cage adverse de 46 tirs.

Nathan Baril et Alexandre Guy ont mené les Valdoriens avec chacun un but et une passe.

Le vétéran défenseur Nathan Drapeau au terme du match de samedi contre St-John, un club de fond de classement.

«C'est une dure défaite pour nous. On n'était pas prêts, on ne s'est pas présentés et on ne les a pas respectés. C'est notre préparation, on n'était pas là mentalement. On était flats. Il n'y a plus de virus dans l'équipe, on devait être prêts, on ne l'était pas, tout ça est de notre faute.»

Les Foreurs et les Huskies prennent la direction des Maritimes pour la fin de la semaine.