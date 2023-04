Les Huskies de Rouyn-Noranda ne sont plus qu’à un petit match d’accéder au deuxième tour des éliminatoires.

Avec une victoire au quatrième match, ils poussent au bord du gouffre leur adversaire, les Cataractes de Shawinigan, et mènent la série 3 à 1.

La meute perdait 2 à 1 après la première période, mais elle a su rebondir et profiter de l’avantage d’un homme pour l’emporter finalement 6 à 3.

C’est Thomas Verdon qui a sonné la charge offensivement, avec trois buts.

«Quand on avait le plus de succès dans la saison, c'est quand tout le monde était impliqué, ensemble et jouait collectivement. C'est le fun d'avoir un deuxième trio qui fait bien en [Anthony] Turcotte, [Bill] Zonnon et Verdon. Ils sont capables de marquer des buts. La profondeur a vraiment aidé dans la victoire. Zonnon et Verdon prennent les choses en main dans le moment», commente l'entraîneur-chef des Huskies, Brad Yetman.

Les Huskies auront la chance de clouer le cercueil des Cataractes vendredi, à Shawinigan.