Les Huskies de Rouyn-Noranda, pour la première fois de la saison, se pointent le bout du nez parmi l'élite.

C'est du moins l'avis de la Ligue canadienne de hockey (LCH) qui regroupe les ligues juniors du Québec, de l'Ontario et de l'Ouest canadien.

À la semaine 14 de la saison, la meute figure sur la liste des meilleures formations de la LCH, étant classée parmi les mentions honorables.

Pourtant, les analystes dans la LHJMQ ne parlent que des Remparts de Québec (3e dans le classement de la LCH), des Mooseheads d'Halifax (8e dans le classement de la LCH), du Phoenix de Sherbrooke (mention honorable), des Olympiques de Gatineau et des Tigres de Victoriaville. Encore une fois, les Huskies semblent être sous-estimés.

« On s'en fout. On sait ici qu'on a un bon groupe avec une bonne chimie et du bon leadership. On va continuer de travailler fort, de mettre l’accent sur notre processus et de respecter notre identité. Si tout le monde ne veut pas parler de nous, ça ne change rien pour nous. On aime être l'équipe sous-estimée. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies

Malgré leur excellent rendement cette année, les Huskies vont quand même viser les grands honneurs la saison prochaine seulement, bien qu'ils soient tout de même outillés pour possiblement causer bien des maux de tête aux aspirants lors des prochaines séries. La meute n'a pas perdu en temps réglementaire à ses dix derniers matchs.