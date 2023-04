Les Huskies de Rouyn-Noranda repartent à la guerre mardi soir.

Ils sont à Shawinigan, là où se jouera la troisième tranche de leur série de premier tour les opposants aux Cataractes. Chaque formation a remporté un match jusqu'ici.

Pour une jeune équipe comme la meute, la gestion des émotions lorsqu'en séries n'est pas nécessairement évident.

«On a compté tard dans le match de vendredi. Ils ont compté tout de suite après. Même chose dans le match de samedi. Quand même, les joueurs ont continué de travailler. C'est plus quand on essaye de forcer les choses. Ça a l'effet inverse. Comme si on manque une mise en échec et ça crée un trois contre un. Ce sont nos deux premiers matchs en séries pour la plupart des joueurs. C'est un apprentissage», reconnait le pilote des Huskies, Brad Yetman.

Chez les Huskies, le meilleur pointeur depuis le début de l'affrontement est l'attaquant Daniil Bourash avec quatre, dont deux buts. Du côté shawiniganais, l'attaquant Félix Lacerte a trois réussites en deux matchs.