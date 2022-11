Les Huskies de Rouyn-Noranda sont en action à la maison cette fin de semaine.

La meute se mesurera coup sur coup aux Wildcats de Moncton vendredi et les Islanders de Charlottetown samedi.

Étonnamment, c'est difficile pour les Huskies cette année à domicile, alors que l'équipe ne joue même pas pour .500 en ce moment, avec quatre victoires et cinq défaites.

C'est pourtant reconnu au travers de la ligue qu'il est difficile de jouer à Rouyn-Noranda, notamment en raison de la foule et d'une zone neutre plus petite.

«Il y a quelques matchs qu'on aurait dû gagner et quelques matchs où on ne s'est pas bien présenté. On se met peut-être trop de pression de gagner ces matchs chez nous. C'est une chose qu'on travaille le début de l'année. Les joueurs ne jouent pas assez forts et assez simples.»

- Brad Yetman, pilote des Huskies

Ça va cependant très bien pour les Rouynorandiens sur la route, avec une fiche de sept gains et cinq revers.