Val-d'Or ouvre la porte à des immeubles plus hauts au centre-ville.

C'est principalement pour accommoder le promoteur qui veut reconstruire après l'incendie d'avril 2022.

Il sera donc permis de construire des édifices cinq étages, plutôt que quatre.

Le conseiller municipal responsable du quartier, Benjamin Turcotte :

«La logique peut s'appliquer à une zone élargie, ce n'est pas juste pour ce cas spécifiquement. La densification urbaine au coeur des villes, c'est de plus en plus populaire au Québec, c'est une bonne solution au logement. Ça ne va pas tout régler, mais on doit faire notre bout.»

La ville assure que des bâtiments étages ne viendront pas crier dans la trame bâtie du centre-ville de Val-d'Or.