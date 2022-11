L'Abitibi-Témiscamingue est de plus en plus populaire auprès des jeunes entre 18 et 35 ans.

C'est le constat de l'organisation de Place aux jeunes en région qui est d'ailleurs de passage en Abitibi-Témiscamingue l'instant de son congrès national.

Aux dires de Luc Dastous, président de l'organisme, le phénomène de migration s'est surtout accentué régionalement ces deux dernières années.

«Avant la pandémie, en 2018 et 2019, on voyait un engouement qui commençait à se créer. Je dirais que la pandémie a eu un effet de boost sur les régions, dont l'Abitibi-Témiscamingue. La présente année est en voie de se terminer avec 34% de plus que l'année passée. Il y a un engouement. Les gens cherchent le plein air et à sortir des grands centres.»

- Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région

Dans ses statistiques, Place aux jeunes prend notamment en considération ceux et celles qui sont natifs d'ici et qui ont quitté pour éventuellement revenir.