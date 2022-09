Les candidats libéraux de l'Abitibi-Témiscamingue aux prochaines élections comptent redonner aux villes qui hébergent des compagnies qui exploitent des ressources naturelles.

Présentement, les compagnies payent des redevances au gouvernement provincial - 1.5 milliard de dollars en 2021 -, mais seulement 50 millions ont été retournés aux municipalités.

Guy Bourgeois, Arnaud Warolin et Jean-Maurice Matte veulent que ce montant soit doublé et que les villes où sont puisées ces ressources, comme les mines, la forêt ou l'eau, soient au coeur des retours d'argent.

Le candidat d'Abitibi-Ouest, Guy Bourgeois :

«Il faut être capable de donner des moyens aux municipalités et aux habitants de ces territoires pour assurer la pérennité et la diversité économique. Il faut que les milieux impactés soient mieux compensés pour faire face au pendant et au après de ces ressources-là.»