L'Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) ainsi que la députée solidaire, Émilise Lessard-Therrien, font front commun, exigeant au gouvernement qu'il leur facilite l'accès aux marchés et améliore leur visibilité.

Les microbrasseries et la politicienne estiment qu'il est fin temps que Québec impose des quotas de vente de bières dans les festivals financés par l'argent public. Le tiers des bières qu'offrent les festivals devrait provenir des microbrasseries québécoises, clament-ils.

«Comme amateur de bières locales, chaque fois que je me rends dans un festival et que tout ce qu'on m'offre à boire, c'est de la Bud Light et de la Molson Export, ça me sidère. On est devant un gouvernement qui se réclame un gouvernement des régions et un gouvernement de l'achat local. Comment ça se fait qu'il n'est pas capable de faire plus de place à nos produits locaux?», se questionne Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Pour leur part, les microdistilleries ne peuvent toujours pas compter sur l'appui de Québec. Elles se disent surtaxées par le gouvernement provincial, en raison d'une majoration de la SAQ.

Québec empoche une partie des ventes que font elles-mêmes les microdistileries sur leurs propres tablettes, une situation dénoncée sur nos ondes par l'entreprise valdorienne Alpha Tango. Seulement que pour la période des Fêtes 2021, Alpha Tango a remis 100 000$ en profit au gouvernement.

L'an dernier, Québec solidaire a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale, mais le dossier n'a pas cheminé depuis. Émilise Lessard-Therrien s'attend à ce que certaines microdistilleries au Québec décident malheureusement de mettre la clé sous la porte cet été.