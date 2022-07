Le Centre local de développement Rouyn-Noranda (CLD RN) n'a pas chômé en 2021. Dans son bilan, l'organisme indique avoir répondu aux nombreux besoins des entrepreneurs locaux, notamment grâce à un accroissement de 50% de ses effectifs.

Le CLD a également créé localement le Réseau Accès Entreprise Québec, un mandat confié par la Ville de Rouyn-Noranda. Sa mission vise à accélérer le développement économique et à assurer aux entrepreneurs un accompagnement efficace dans la réalisation de leur projet.



Les élus ont aussi délégué au CLD la gestion de l'importante pénurie de main-d'oeuvre. Un nouveau département main-d'oeuvre et immigration a notamment été mis en place l'an dernier.

«On avait une mission en Tunésie et en France et on avait également l'agence nouveau genre Objectif Québec. En tout et partout, il y a plus ou moins 50 travailleurs qui ont été embauchés en lien avec ces trois actions de recrutement. En 2022, on agrandit l'équipe de main-d'oeuvre et immigration au sein du CLD. On veut avoir un impact encore plus grand pour les entreprises parce que le besoin il est là. Nos résultats sont éloquents.», se réjouit Mariève Migneault, directrice générale du CLD Rouyn-Noranda.

Au coeur de la pandémie, avec son Programme d'aide d'urgence aux PME, l'organisme a réussi à maintenir 246 emplois à Rouyn-Noranda. Près de 390 000$ en prêt et des pardons de prêt à la hauteur de 246 000$ ont été accordés à des entreprises visées par un avis de fermeture en raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.